جهاز المنافسة: تيسير براءة الاختراع لفتح السوق التكنولوجى ضرورة

أكد أمير نبيل رئيس جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، اهتمام الجهاز بالقطاع التكنولوجي ، نظرا لان فرصة الدخول للسوق متاحة ، ويمكن ان تعمل به المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وتصبح بعد ذلك كيانات عالمية.
وطالب خلال المؤتمر الصحفي للجهاز اليوم بضرورة فتح الأسواق وتيسير الحصول على براءة الاختراع للشركات وتطوير السوق التكنولوجى ، لافتا الى ان قطاع التكنولوجيا من القطاعات سريعة النمو ، ويمكن إحداث ثورة حقيقية فى السوق خلال الفترة القادمة ، وهو ما يؤدى الى اهتمام الجهاز بهذا القطاع.
ولفت الى ان قطاع توصيل الدليفرى من القطاعات القابلة للنمو السريع ، وان اى ممارسات احتكارية تتم فى عنصر من عناصر التكنولوجيا ستمتد الى العناصر التى تليها.
وطالب خلال المؤتمر الصحفي للجهاز اليوم بضرورة فتح الأسواق وتيسير الحصول على براءة الاختراع للشركات وتطوير السوق التكنولوجى ، لافتا الى ان قطاع التكنولوجيا من القطاعات سريعة النمو ، ويمكن إحداث ثورة حقيقية فى السوق خلال الفترة القادمة ، وهو ما يؤدى الى اهتمام الجهاز بهذا القطاع.
ولفت الى ان قطاع توصيل الدليفرى من القطاعات القابلة للنمو السريع ، وان اى ممارسات احتكارية تتم فى عنصر من عناصر التكنولوجيا ستمتد الى العناصر التى تليها.