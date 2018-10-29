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اقتصاد

جهاز المنافسة: تيسير براءة الاختراع لفتح السوق التكنولوجى ضرورة

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 01:21 م
صدى البلد
مصطفى خلاف و ولاء عبد الكريم
أكد أمير نبيل رئيس جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، اهتمام الجهاز بالقطاع التكنولوجي ، نظرا لان فرصة الدخول للسوق متاحة ، ويمكن ان تعمل به المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وتصبح بعد ذلك كيانات عالمية.

وطالب خلال المؤتمر الصحفي للجهاز اليوم بضرورة فتح الأسواق وتيسير الحصول على براءة الاختراع للشركات وتطوير السوق التكنولوجى ، لافتا الى ان قطاع التكنولوجيا من القطاعات سريعة النمو ، ويمكن إحداث ثورة حقيقية فى السوق خلال الفترة القادمة ، وهو ما يؤدى الى اهتمام الجهاز بهذا القطاع.

ولفت الى ان قطاع توصيل الدليفرى من القطاعات القابلة للنمو السريع ، وان اى ممارسات احتكارية تتم فى عنصر من عناصر التكنولوجيا ستمتد الى العناصر التى تليها.
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