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أخبار البلد

رئيس الوزراء يتفقد مؤسسة أطفال بلا مأوى بالشرقية

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 01:35 م
صدى البلد
محمود مطاوع
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الاثنين، مؤسسة أطفال بلا مأوى بمدينة الزقازيق، يرافقه الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي.

وتعتبر المؤسسة دار التربية للبنين بالزقازيق وتمثل صرحا له أبعاد اجتماعية يساهم في توفير الحماية اللازمة للأطفال بلا مأوى من الشارع حتى لا يكونوا عرضة للأفكار المتطرفة والهدامة ولبناء فرد صالح يفيد المجتمع.

وتم تطوير الدار بتكلفة ١٦ مليون جنيه بتمويل من صندوق تحيا مصر، وشملت أعمال التطوير رفع كفاءة المبنى القديم وإنشاء مبنى جديد لرعاية الأطفال بلا مأوى وإنشاء ملعب خماسي ومسجد وأربع ورش حرفية.

ويستوعب المبنى ٢٠٠ طفل ويستهدف الفئة العمرية من ١١ عام وحتي ١٨ عاما ويضم غرفة لذوي الاحتياجات الخاصة وغرفة طبيب وأخصائي نفسي.

وحرص رئيس الوزراء على تفقد معرض للأدوات المنتجة التي قام بها الأطفال مشيدا بها، كما تفقد غرف إقامتهم في الدار.
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