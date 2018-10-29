مطار شرم الشيخ يستقبل أول رحلة سائحين من روسيا.. صور

أعلن الطيار طارق فوزى رئيس الشركة المصرية للمطارات أن مطار شرم الشيخ استقبل صباح اليوم أولى الرحلات القادمة من مدينة تاراز بكازاخستان وتحمل على متنها 221 سائحا روسيا.



وكان في استقبال الطائرة اللواء حسام طمبور مدير مطار شرم الشيخ الدولى وفريق من العلاقات العامة لتسهيل كافة إجراءات الوصول والاحتفال بركاب أولى الرحلات حيث تم تقديم فقرات من الفنون الشعبية.



وتم إهداء باقات الورود والهدايا التذكارية للركاب، وأثنى السياح الروس على حسن الاستقبال وسرعة إنهاء إجراءات وصولهم.



ومن المقرر أن تصل رحلة أسبوعية من مدينة تاراز إلى مطار شرم الشيخ .