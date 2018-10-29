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الحكومة تكشف حقيقة زيادة أسعار الكهرباء والبنزين خلال العام المالي الجديد

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 09:01 م
صدى البلد
البهى عمرو
قال المستشار نادر سعد المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، إن الأخبار المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعى حول زيادة فى أسعار الكهرباء والبنزين ليس لها أساس من الصحة وهي مجرد شائعات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج آخر النهار المذاع على قناة النهار تقديم الاعلامى معتز الدمرداش، أنه لا زيادة فى أسعار الكهرباء فى العام المالى الجديدة كما يقال فى بعض الاخبار.

وأشار إلى أن الحكومة قامت بالرد على أكثر من شائعة انتشرت على مواقع التواصل فى الفترة الاخيرة وتم عمل فيديو يكشف الحقائق.
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الحكومة تكشف حقيقة زيادة أسعار الكهرباء والبنزين خلال العام المالي الجديد

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