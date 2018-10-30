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فن

تكسرات الروح يودع الدراما التركية بسبب نسب المشاهدة

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 01:08 ص
صدى البلد
أحمد البهى
قررت الشركة المنتجة لمسلسل " تكسرات الروح " الاكتفاء بعرض الحلقة الرابعة من العمل والتى تم إذاعتها اليوم على احدى القنوات التركية .

جاء هذا القرار بعد ان اوضحت تقارير نسب المشاهدة التى تصدر بشكل يومى عن إنخفاض نسبة المشاهدة الخاصة بمسلسل "تكسرات الروح " .

وليس هذا العمل الاول الذى يتم إيقاف عرضه هذا الموسم حيث تم تطبيق نفس الامر على مسلسل “امل واحد يكفي" والذى توقف عرضه عند الحلقة السادسة بعد نسب المشاهدات المخيبة للآمال، وكذلك مسلسل “رياح مجنونة” الذى شهد نسب مشاهدات متدنية.
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