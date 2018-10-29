محمد عساف يقترب من المليون العاشر بـ مكانك خالي.. فيديو

اقترب الفنان الفلسطيني محمد عساف من المليون العاشر بأحدث أغانيه "مكانك خالي"، إذ وصلت نسب مشاهدة الأغنية حتى الآن إلى 9 مليون و700 ألف بعد طرحها في منتصف سبتمبر الماضي عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.



أغنية "مكانك خالي"، طرحها محمد عساف باللهجة الخليجية، وهي من كلمات رامي العبودي، وألحان علي صابر، وتوزيع عثمان عبو، وإنتاج شركة بلاتنيوم ريكوردز.



يذكر أن آخر أعمال محمد عساف الفنية، كان ديو "Roll With It"، مع مغني البوب مساري، والذي حقق ملايين المشاهدات عبر "يوتيوب"، والأغنية تم تصويرها في دبي على مدار ما يقرب من أسبوعين، تحت إشراف المخرج ديفيد زيني.