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أخبار العالم

ارتفاع عدد القتلى بسبب العواصف في إيطاليا إلى 6 أشخاص

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 01:47 ص
صدى البلد
أ ش أ
ارتفع عدد القتلى بسبب سوء الأحوال الجوية في أنحاء مختلفة من إيطاليا ليبلغ 6 أشخاص على الأقل.

وأفادت مصادر وتقارير إعلامية، وفقا لقناة "سكاي نيوز" الفضائية، بأن الضحايا لقوا مصرعهم في حوادث متفرقة نتيجة سقوط أشجار أو أجسام كبيرة الحجم عليهم بسبب قوة الرياح، فيما أصيب عشرات آخرون بجروح متفاوتة.

ورفعت السلطات مستوى الخطر إلى أعلى درجاته في 5 مناطق شمالي البلاد، وهي ليجوريا ولومبارديا وفينيتو وترينتينو ألتو أديجي وفريولي فينيتسيا جوليا.

ووصلت سرعة الرياح العاتية في فينيتو إلى 130 كلم في الساعة، ما تسبب باقتلاع أشجار وتضرر خطوط الكهرباء.

وحثت وحدة الدفاع المدني في العاصمة روما المواطنين على عدم الخروج إلا للضرورة نظرا لإمكانية تفاقم سوء الأحوال الجوية.
وأدت الرياح وهطول الأمطار بغزارة إلى إغراق 75% من مدينة البندقية بمياه الفيضانات.
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