قمة بين الرئيس السيسى وميركل اليوم تتصدر نشرة صباح البلد

استعرض برنامج "صباح البلد" الذي تقدمه الإعلامية هند النعسانى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم، الثلاثاء، أبرز وأهم أخبار الصحف المحلية والعالمية.



وجاءت عناوين الأخبار المحلية على النحو التالي:

قمة بين السيسي وميركل اليوم لتعزيز التعاون الاقتصادى والأمنى.. والرئيس: مشكلات الشرق الأوسط تحتاج إلى حلول سليمة وواقعية.



رئيس مصلحة الضرائب للمتأخرين عن سداد أصل الدين: استفيدوا من أوكازيون الإعفاءات.. والحجز فى فبراير.



التعليم تواصل مداهمة مراكز الدروس الخصوصية.



المقاولون العرب: ننفذ مشروعات بـ500 مليون دولار بنيجيريا.



حماية المنافسة: الجهاز يدرس اندماج أوبر وكريم.



بينما كانت أبرز الأخبار العالمية:

سقوط هيليكوبتر مالك ليستر سيتي.