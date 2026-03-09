صالة حلوان تستضيف مباريات تحديد المراكز من السابع إلى العاشر بدوري سيدات السلة

تستضيف صالة حلوان ، خلال الأيام المقبلة منافسات تكميلي الدور التمهيدي لدوري السوبر لكرة السلة للسيدات، لتحديد المراكز من السابع إلى العاشر، بمشاركة فرق مصر للتأمين، نيو جيزة، البنك الأهلي، والزهور، وذلك لتحديد الفريقين المتأهلين لاستكمال منافسات الدور ربع النهائي.

وتُقام مباريات الذهاب يوم الأربعاء المقبل الموافق مارس، حيث يلتقي مصر للتأمين مع الزهور في تمام التاسعة مساءً، فيما يواجه نيو جيزة نظيره البنك الأهلي في الحادية عشرة مساءً.

على أن تُلعب مباريات الإياب يوم الجمعة المقبل الموافق مارس، حيث يلتقي البنك الأهلي مع نيو جيزة في التاسعة مساءً، بينما يواجه الزهور نظيره مصر للتأمين في الحادية عشرة مساءً.

وفي حال تعادل أي فريقين في عدد مرات الفوز بعد مباراتي الذهاب والإياب، يتم اللجوء إلى مباراة فاصلة تقام يوم السبت المقبل الموافق مارس، لحسم بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي.

وكانت الفرق الستة الأولى في الدور التمهيدي قد ضمنت تأهلها بالفعل إلى الدور ربع النهائي، وهي: الأهلي، سبورتنج، الصيد، الجزيرة، سموحة، وهليوبوليس.

وتُذاع مباريات دوري السوبر لسيدات السلة مباشرةً عبر قناة اتحاد السلة على يوتيوب