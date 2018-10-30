سقوط أخطر عصابة لسرقة السيارات بالجيزة بحوزتهم 41 سيارة ..صور

تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن الجيزة، من ضبط واحد من أخطر التشكيلات العصابية فى سرقة السيارات، وبحوزتهم 41 سيارة مُبلغ بسرقتها بعدد من المحافظات.





أكدت تحريات ومعلومات أجهزة البحث الجنائى بقطاع الأمن العام، ومديرية أمن الجيزة قيام كلٍ من "أحمد . م . ش"، 30 سنة، صاحب شركة معدات ثقيلة، ومقيم بالمنيا، و"منتصر . م . ع"، 37 سنة، فني سيارات، ومقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام، وأصل إقامته المنيا، و"سامح . ق . ب"، 38 سنة، سائق، ومقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة "مقيد الحرية بقسم شرطة العاشر من رمضان بالشرقية على ذمة قضية تزوير"، و"أبانوب . ن . م"، 26 سنة، عاطل، ومقيم بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة، و"فوزى . ز . ع"، 48 سنة، حاصل على دبلوم، ومقيم ببورسعيد، و"حسن . ب . ح"، 25 سنة، عاطل ومُقيم بالدقهلية، و"ب.ح"، 52 سنة، عاطل، والد السادس، و"محمد . م . ب"، 44 سنة، بتكوين تشكيل عصابى يتزعمه الأول.





وتخصص التشكيل العصابي في ارتكاب جرائم سرقات السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع، وطمس رقمي الشاسيه والموتور، وإعادة دمغ أرقام مماثلة لسيارات أخرى مطابقة لها في النوع والماركة والموديل، ثم وضع لوحات معدنية مصطنعة وتزوير أوراقها، وإعادة بيعها عن طريق الإعلان عنها من خلال إحدى مواقع التسوق عبر الإنترنت.





عقب تقنين الإجراءات، تم إعداد عدة أكمنة أسفرت عن ضبطهم حال ترددهم على دائرة قسم شرطة الأهرام عدا السابع والثامن، وبحوزتهم بندقية خرطوش، طبنجة صوت، مبلغ مالى قدره 273 ألفًا و600 جنيه، مجموعة أدوات تستخدم فى دمغ وطمس أرقام الشاسيه والموتور، مفاتيح مصطنعة لفتح السيارات.





وبمواجهتهم؛ اعترفوا، وقرروا قيام الأول والثاني والثالث بسرقة السيارات، والرابع بتصريفها والخامس بتزوير أوراق ترخيصها، والسادس والسابع بطمس وإعادة دمغ أرقام الشاسيه والموتور بأرقام شاسيهات ومواتير لسيارات مطابقة لمواصفات السيارات المسروقة، والتي يتحصلون على بياناتها من الثامن، و أرشدوا عن عملائهم سيئي النية الذين يقومون بتصريف السيارات المسروقة عن طريق البيع المباشر واستخدام مواقع التسوق عبر الإنترنت، وأمكن ضبطهم و41 سيارة ماركات مختلفة مُبلغ بسرقتها ببعض دوائر أقسام ومراكز محافظات (الجيزة، القاهرة، القليوبية، الإسكندرية، المنوفية، بورسعيد).





واستكمال مناقشتهم اعترفوا بقيامهم بالتعامل في بيع السيارات المهربة جمركيًا عقب تحرير رخص تسيير مزورة لها بذات الأسلوب، أرشدوا عن سيارتين مهربتين لدى عميليهما المدعو"رامى م.م" - 45 سنة - مُقيم بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، وعامل - 48 سنة - مُقيم بدائرة مركز ديروط بأسيوط ، كما اعترفوا بحصولهم على السيارات المهربة جمركيًا من المدعو "بلال م.م" - 29 سنة- صاحب مركز خدمة سيارات بمدينة 6 أكتوبر، وتم استهداف الأخير وضبطه وبحوزته 8 سيارات مهربة جمركيًا ماركات مختلفة.





تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.