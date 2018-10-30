ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

وزير الطيران يبحث آخر الاستعدادات لاستقبال ضيوف منتدى شباب العالم

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 11:22 ص
الفريق يونس المصري
الفريق يونس المصري وزير الطيران
نورهان خفاجي
يعقد الفريق يونس المصري وزير الطيران المدنى، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع قيادات الوزارة من رؤساء الشركات والقطاعات، للوقوف على آخر الاستعدادات التي تجري لاستقبال ضيوف منتدى شباب العالم المقرر أن يعقد في مدينة شرم الشيخ فى الفترة من ٣ إلى ٦ نوفمبر المقبل. 

وقالت مصادر بشركة ميناء القاهرة الجوي، إن وزير الطيران المدنى، يتابع يوميا الحركة داخل مطاري القاهرة وشرم الشيخ لاستقبال وفود المنتدى، حيث وجه بتسهيل كل الإجراءات لضيوف مصر المشاركين في هذا الحدث. 

وأكدت المصادر، أن وزارة الطيران وجميع شركاتها التابعة على أتم الاستعداد لاستقبال ضيوف المنتدى من جميع أنحاء العالم، حيث أنهى مطاري القاهرة وشرم الشيخ والشركة الوطنية مصر للطيران استعداداتهم لاستقبال ضيوف منتدى شباب العالم 2018. 

كان الفريق يونس المصري وزير الطيران، تفقد أمس الاثنين، مطاري القاهرة وشرم الشيخ الدولي، لمتابعة سير العمل والتجهيزات الأخيرة، مشددًا على تسهيل كل الإجراءات لضيوف مصر المشاركين.

loading...

ترشيحاتنا

رسالة قوية غير مباشرة من رونالدو إلى ريال مدريد بعد خماسية برشلونة

القضاة يطالب وزير الداخلية بزيادة تأمين المحاكم

شاهد.. فيديو جديد يرصد لحظة سقوط طائرة مالك نادي ليستر سيتي

البرلمان العربي يدين هجوم ليبيا وقتل واختطاف رجال شرطة

أمين الفتوى يكشف عن أفضل طريقة للتغلب على الكسل في الصلاة.. فيديو

تعاني من سرطان الكبد تناول كوبا من هذا المشروب للقضاء عليه

الإعصار يوتو يضرب شمال الفلبين بعد ساعات على إجلاء الآلاف منه

وزير النقل يجتمع مع رئيس إيرماس لدعم السكة الحديد.. صور

شاهد.. أمطار تغرق فينيسيا الإيطالية وتؤدي لهروب السائحين

حكم صلاة من نسي قراءة سورة قصيرة بعد الفاتحة.. فيديو

المشدد 10 سنوات لمتهم و5 أعوام لآخر فى قضية خلية الزيتون

نيابة أمن الدولة توجه رسالة نارية وتحذيرا شديد اللهجة للمرتشين

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سقوط أخطر عصابة لسرقة السيارات بالجيزة بحوزتهم 41 سيارة ..صور

وزير النقل يجتمع مع رئيس إيرماس لدعم السكة الحديد.. صور

ريم البارودي تبهر متابعيها عبر إنستجرام بإطلالة جديدة.. صور

في عيد ميلادها.. 20 صورة تكشف أناقة ديانا كرزون

بيصلحوا الميكاب في مراية العربية.. سواقة الستات واقع يحكي عن كوارث

فيديو

شاهد.. إندونيسيا تبحث تحت الماء عن ضحايا الطائرة المنكوبة
محافظ القاهرة: افتتاح جراج روكسي خلال شهرين.. فيديو
أسعار العملات الأجنبية والذهب اليوم الثلاثاء 30-10-2018.. فيديو
أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم.. فيديو
الأرصاد: الطقس معتدل على أغلب الأنحاء.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تخفيض أعداد طلاب الصيدلة؟

هل تؤيد تخفيض أعداد طلاب الصيدلة؟