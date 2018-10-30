وزير الطيران يبحث آخر الاستعدادات لاستقبال ضيوف منتدى شباب العالم

يعقد الفريق يونس المصري وزير الطيران المدنى، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع قيادات الوزارة من رؤساء الشركات والقطاعات، للوقوف على آخر الاستعدادات التي تجري لاستقبال ضيوف منتدى شباب العالم المقرر أن يعقد في مدينة شرم الشيخ فى الفترة من ٣ إلى ٦ نوفمبر المقبل.





وقالت مصادر بشركة ميناء القاهرة الجوي، إن وزير الطيران المدنى، يتابع يوميا الحركة داخل مطاري القاهرة وشرم الشيخ لاستقبال وفود المنتدى، حيث وجه بتسهيل كل الإجراءات لضيوف مصر المشاركين في هذا الحدث.





وأكدت المصادر، أن وزارة الطيران وجميع شركاتها التابعة على أتم الاستعداد لاستقبال ضيوف المنتدى من جميع أنحاء العالم، حيث أنهى مطاري القاهرة وشرم الشيخ والشركة الوطنية مصر للطيران استعداداتهم لاستقبال ضيوف منتدى شباب العالم 2018.





كان الفريق يونس المصري وزير الطيران، تفقد أمس الاثنين، مطاري القاهرة وشرم الشيخ الدولي، لمتابعة سير العمل والتجهيزات الأخيرة، مشددًا على تسهيل كل الإجراءات لضيوف مصر المشاركين.