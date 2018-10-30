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أخبار العالم

إندونيسيا تواصل البحث عن الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 12:53 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
رويترز
استأنف غواصون إندونيسيون البحث ،اليوم الثلاثاء،عن طائرة سقطت وعلى متنها 189 شخصا قبالة إندونيسيا فيما حاولت "أجهزة رصد إشارات" تضييق نطاق البحث عن مسجلات قمرة القيادة والكشف عن سبب سقوط طائرة جديدة نسبيا في البحر بعد دقائق من إقلاعها.

وقال سويرجانتو تجاهجونو، وهو رئيس لجنة وطنية لسلامة النقل، "نأمل العثور على الحطام أو جسم الطائرة هذا الصباح" مضيفا أن "أجهزة رصد إشارات" تعمل تحت الماء أرسلت للمساعدة في العثور على الصندوقين الأسودين للطائرة.

وفقد العاملون على الأرض الاتصال بالرحلة جيه.تي610 لشركة الخطوط الجوية منخفضة التكلفة ليون إير بعد 13 دقيقة من إقلاع الطائرة، وهي من طراز بوينج 737 ماكس 8، في وقت مبكر أمس الاثنين من المطار في العاصمة جاكرتا في طريقها الى منطقة تعدين القصدير في إندونيسيا.

وقال خبراء في مجال السلامة إن الأولوية للعثور على مسجل الصوت في قمرة القيادة ومسجل بيانات الرحلة لمعرفة سبب الكارثة.

وأوضح مسؤولون أن الغواصين أوقفوا البحث أثناء الليل لكن سفنا وجهازا مسيرا يعمل تحت الماء واصل البحث عن الحطام حيث يخشى محاصرة العديد من الضحايا.
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