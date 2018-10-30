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السيسى: نقدر دور ألمانيا فى استضافة اللاجئين..فيديو

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 03:52 م
صدى البلد
آيات أحمد
عبَر الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن عن تقديره واحترامه للمستشارة الألمانية انجيلا ميركل وتقديره لقراراتها في استضافة اللاجئين.

وأضاف السيسى خلال كلمته فى القمة الثانية للشراكة الألمانية الإفريقية، أنه معجب جدًا بكل العطاء الذى تم تقديمه للعالم أثناء فترة قيادة إنجيلا ميركل للجمهورية الألمانية.

وأكد أن مصر تنظر بكل الإعجاب والتقدير لما فعلته ألمانيا للاجئين عبر استضافتهم وفتح أبواب ألمانيا لهم.
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