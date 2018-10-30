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منوعات

Apple تطرح iPad Pro رسميا بـ نسختين.. المواصفات والسعر.. صور

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 06:43 م
صدى البلد
كريم جمال
طرحت شركة Apple الأمريكية رسميًا جهازها اللوحي الجديد iPad Pro بنسختين، بشاشات قياس11 بوصة، و12.9 بوصة، فى مؤتمرها بمدينة نيويورك الأمريكية منذ قليل، كما كشفت عن تحديث ios 12.1 الجديد.

وكشفت عن موعد توافر الأجهزة فى متاجرها رسميًا فى 7 نوفمبر المقبل، بينما أتاحت الحجز المسبق من خلال موقعها الرسمي.

1- iPad Pro نسخة 11 بوصة
يأتى بشاشة قياس 11 بوصة من نوع LED-backlit IPS LCD، بتقنية ريتينا الشهيرة، وبدقة 2388x1668 بيكسل لكل إنش، ومغطاة بطبقة حماية ضد الخدش والكسر.

يحتوي على معالج قوي من نوع Apple A12X Bionic رباعي النواة بقوة 4x Vortex، ومعالج رسوميات من نوع Apple GPU ، 7-core graphics مع ذاكرة داخلية سعات 64 و 256 و 512 جيجابايت، و 1 تيرا بايت.

يحتوي على كاميرا خلفية قوية بدقة 12 ميجابيكسل مع فتحة عدسة واسعة f/1.8، وفلاش LED ثنائي، وتصوير فيديو بدقة 4K، مع كاميرا أمامية بدقة 7 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/2.2.

يحتوي على تقنية الاتصال بلوتوث 5.0، والاتصال اللاسلكي Wi-Fi 802.11، وكابل usb الخاص بـ apple من نوع USB-C connector، مع 4 سماعات بتقنية speakers، وميزة ثنائي الشريحة، بالإضافة لقلم Apple Pencil الاستثنائي.

ويمكن الحصول عليه فى لونين هما السيلفر والرمادي، مقابل أسعار 800، و 949، و 1149، و 1549 دولارا أمريكيا.

2- iPad Pro نسخة 12.9 بوصة
يأتى بشاشة قياس 12.9 بوصة من نوع LED-backlit IPS LCD، بتقنية ريتينا الشهيرة، وبدقة 2388x1668 بيكسل لكل إنش، ومغطاة بطبقة حماية ضد الخدش والكسر.

يحتوي على معالج قوي من نوع Apple A12X Bionic رباعي النواة بقوة 4x Vortex، ومعالج رسوميات من نوع Apple GPU ، 7-core graphics مع ذاكرة داخلية سعات 64 و 256 و 512 جيجابايت، و 1 تيرا بايت.

يحتوي على كاميرا خلفية قوية بدقة 12 ميجابيكسل مع فتحة عدسة واسعة f/1.8، وفلاش LED ثنائي، وتصوير فيديو بدقة 4K، مع كاميرا أمامية بدقة 7 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/2.2.

يحتوي على تقنية الاتصال بلوتوث 5.0، والاتصال اللاسلكي Wi-Fi 802.11، وكابل usb الخاص بـ apple من نوع 3.1, Type، مع 4 سماعات بتقنية speakers، وميزة ثنائي الشريحة، بالإضافة لقلم Apple Pencil الاستثنائي.

ويمكن الحصول عليه فى لونين هما السيلفر والرمادي، مقابل أسعار 999، و 1149، و 1349، و 1749 دولارا أمريكيا.

3- قلم Apple Pencil الجيل الثانى
يمكن الحصول على الجيل الثانى من قلم آبل مقابل سعر 129 دولارا أمريكيا، والذى يستخدم فى الرسم وكتابة المفكرات، وتحديد العبارات الهامة فى البريد الإلكتروني.
Apple تطرح iPad Pro رسميا بـ نسختين.. المواصفات والسعر.. صور
Apple تطرح iPad Pro رسميا بـ نسختين.. المواصفات والسعر.. صور
Apple تطرح iPad Pro رسميا بـ نسختين.. المواصفات والسعر.. صور
Apple تطرح iPad Pro رسميا بـ نسختين.. المواصفات والسعر.. صور
Apple تطرح iPad Pro رسميا بـ نسختين.. المواصفات والسعر.. صور
Apple تطرح iPad Pro رسميا بـ نسختين.. المواصفات والسعر.. صور
Apple تطرح iPad Pro رسميا بـ نسختين.. المواصفات والسعر.. صور
Apple تطرح iPad Pro رسميا بـ نسختين.. المواصفات والسعر.. صور
Apple تطرح iPad Pro رسميا بـ نسختين.. المواصفات والسعر.. صور
Apple تطرح iPad Pro رسميا بـ نسختين.. المواصفات والسعر.. صور
Apple تطرح iPad Pro رسميا بـ نسختين.. المواصفات والسعر.. صور
Apple تطرح iPad Pro رسميا بـ نسختين.. المواصفات والسعر.. صور
Apple تطرح iPad Pro رسميا بـ نسختين.. المواصفات والسعر.. صور
Apple تطرح iPad Pro رسميا بـ نسختين.. المواصفات والسعر.. صور
Apple تطرح iPad Pro رسميا بـ نسختين.. المواصفات والسعر.. صور
Apple تطرح iPad Pro رسميا بـ نسختين.. المواصفات والسعر.. صور
Apple تطرح iPad Pro رسميا بـ نسختين.. المواصفات والسعر.. صور
Apple تطرح iPad Pro رسميا بـ نسختين.. المواصفات والسعر.. صور
Apple تطرح iPad Pro رسميا بـ نسختين.. المواصفات والسعر.. صور
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Apple تطرح iPad Pro رسميا بـ نسختين.. المواصفات والسعر.. صور

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