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رياضة

مرجان يكشف تفاصيل خاصة بمباراة الأهلي والترجي

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 07:01 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
أكد العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي أن اللجنة المشكلة برئاسة العامري فاروق نائب رئيس النادي؛ وعضوية خالد الدرندلي أمين الصندوق؛ وإبراهيم الكفراوي، والمدير التنفيذي، عقدت اجتماعًا مطولا مساء اليوم، لمناقشة كافة الترتيبات الخاصة بمباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا على ملعب برج العرب بالإسكندرية، الجمعة القادم.

وجاء في أولويات المناقشات داخل الاجتماع التي جرت اليوم باجتماع اللجنة، بحث كافة ما يتعلق بعملية طرح تذاكر المباراة وفقًا لما تم الإعلان عنه خلال الساعات الماضية، بعد أن تم الترتيب لطرح 30 ألف تذكرة لجماهير الأهلي عبر نظام الحجز الإلكتروني الذي يجري الآن، أما بقية العدد سيكون مخصصا لأعضاء النادي في الفروع الثلاثة من خلال منافذ داخل الفروع.

وأشار إلى عملية حجز التذاكر وفقًا لنظام الحجز الإلكتروني ما زالت مستمرة، وهناك إقبال كبير من جانب الجماهير للحصول على تذاكر المباراة، بعد أن تم طرح تذاكر الدرجة الثانية والثالثة بأسعار مناسبة للجماهير فقط، وتيسيرا عليهم في هذا الشأن، فيما تم تخصيص تذاكر المقصورة الأمامية والأولى ونسبة من الدرجة الثانية لأعضاء النادي.

وأكد مرجان، أنه سيتم فتح 4 منافذ لبيع تذاكر المباراة في استاد الإسكندرية، صباح الخميس، بموجب بطاقة الرقم القومي، في إطار التيسير على جماهير الأهلي، وتقديرا لدورها المهم في مساندة الفريق خلال المباراة المرتقبة، وأشار إلى أن هناك ترتيبات عديدة تجري من أجل التنسيق مع كافة الجهات المعنية لتوفير كافة سبل الراحة للجماهير عند الدخول والمغادرة.

وأوضح أنه كان يتمنى حضور ضعف العدد المسموح به، ولكن هناك حرص على احترام النواحي التنظيمية المتعلقة بالمباراة وتوفير ما يلزم لراحة وسلامة الجماهير، خاصة أن إدارة النادي بذلت أقصى جهد لحضور أكبر عدد من جماهير النادي لهذه المباراة.
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