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برلمان

برلماني يستعرض الدروس المستفادة من حرب أكتوبر في ندوة بطنطا

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 09:58 م
النائب سلامة الجوهري
النائب سلامة الجوهري
أمينة الدسوقى
تحدث اللواء سلامة الجوهري عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، عن دائرة زفتى بمحافظة الغربية عن الدروس المستفادة من حرب أكتوبر وذلك في ندوة كلية التربية بطنطا بمناسبة انتصارات أكتوبر، بحضور الأستاذ الدكتور مصطفى الشيخ نائب رئيس جامعة طنطا، الدكتور سمير الخويت عميد كلية التربية بطنطا، والعقيد مدير التربية العسكرية بجامعة طنطا ووكيل وزارة الأوقاف وأساتذة كلية التربية وحشد كبير من الطالبات والطلاب.

وقال الجوهري ، إن الدروس المستفادة تتلخص في عملية الالتزام، فالجيش المصري كان منظما والالتزام كان يحقق الهدف، وكذلك الإصرار والعزيمة والمصارحة والمكاشفة والتدريبات برغم الحالة الاقتصادية، وأيضا السرية واحترام ذلك لتحقيق النجاح والهدف المرجو ، وأي شىء يكون له تخطيط جيد يأتي بالنجاح.

وأوصى نائب المصريين الأحرار الشباب، خلال الندوة بالثقة التامة في الجيش المصري ووضع المصلحة العليا للوطن في المقام الأول وعدم الانسياق وراء الشائعات.

وأضاف، أن المستقبل واعد ويجب إن نكون على قلب رجل واحد وأن نحارب الشائعات.
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