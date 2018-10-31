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برلمان

مستقبل وطن: فتح باب العضويات الجديدة ونستهدف 600 ألف

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 09:33 ص
اجتماع الأمانة العامة
اجتماع الأمانة العامة لمستقبل وطن بحضور رئيس الحزب
ماجدة بدوى - عبد الرحمن سرحان
عقدت أمانة العضوية بحزب مستقبل وطن، برئاسة شريف الجابري، اجتماعا مع أمناء العضوية على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس حزب مستقبل وطن، والمهندس حسام الخولي، الأمين العام للحزب، والمستشار عصام هلال، أمين التنظيم، وذلك بمقر الحزب الرئيسي بالقاهرة.

وناقش الاجتماع خطة أمانة العضوية خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد الانتهاء من إنشاء قاعدة بيانات مركزية لجميع أعضاء الحزب.

وأعلن شريف الجابري، أمين العضوية، خلال الاجتماع عن فتح باب العضويات الجديدة في جميع محافظات الجمهورية، من خلال التسجيل بقاعدة البيانات من جميع الأمانات الفرعية على مستوى الجمهورية.

وأوضح الجابري أن الحزب يستهدف التمثيل الجيد لجميع فئات المجتمع، بالاعتماد على تمثيل جميع الفئات، من عمال وفلاحين وشباب ومرأة وأقباط وأساتذة جامعة ومحامين ومهندسين وأطباء، وليس بالاعتماد على الكم والعدد بالنسبة للعضويات.

وقال إن الحزب يستهدف الوصول إلى 600 ألف عضوية بنهاية العام الجاري، موضحا أنه تم الانتهاء من تسجيل جميع العضويات السابقة وتسليم الكارنيهات للأعضاء بجميع محافظات الجمهورية.

وشدد الجابري، خلال الاجتماع مع أمناء العضوية بجميع المحافظات، على ضرورة التواجد بين المواطنين من خلال فعاليات ومبادرات الحزب، مع التأكيد على ضرورة التواصل مع الفئات المستهدفة لتنمية العضوية بالحزب، مشيرا إلى أنه سيكون هناك تقييم شهري لجميع الأمانات الفرعية على مستوى الجمهورية لمتابعة العضويات الجديدة من بين الفئات المستهدفة.
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