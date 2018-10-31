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تثبيت سعر الدولار الجمركى خلال شهر نوفمبر يتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 09:31 ص
صدى البلد
آيات أحمد
استعرض برنامج "صباح البلد" الذي تقدمه الإعلامية هند النعسانى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم، الأربعاء، أبرز وأهم أخبار الصحف المحلية والعالمية.

وجاءت عناوين الأخبار المحلية على النحو التالي:
ميركل خلال لقائها السيسى: مصر حققت نجاحًا كبيرًا فى مكافحة الإرهاب والهجرة.

وزيرة الصحة: مليون علبة " مخزونًا استراتيجيًا" من ألبان الأطفال المستوردة.. وتعاقدنا على 22 مليون عبوة.

رئيس الرقابة الإدارية: إعداد المسودة النهائية لاستيراتيجية مكافحة الفساد 2018 – 2022.

المالية: استمرار تثبيت سعر الدولار الجمركى خلال شهر نوفمبر عند 16 جنيها.

محافظ جنوب سيناء: شرم الشيخ جاهزة تمامًا لاستضافة منتدى شباب العالم.

بينما كانت أبرز الأخبار العالمية:

ارتفاع نسبة الحجوزات الروسية للمنتجعات المصرية فى انتظار عودة الطيران.

الكرة الذهبية.. رونالدو يرشح صلاح ويتجاهل ميسى.
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