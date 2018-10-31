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حوادث

ضبط عاطل بحوزته 5 كيلو هيروين بالقاهرة

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 11:04 ص
هيروين - ارشيفية
هيروين - ارشيفية
مصطفى الرماح
تمكنت مديرية أمن القاهرة بالاشتراك مع قطاع الأمن العام من ضبط أحد العناصر الإجرامية بالقاهرة وبحوزته قرابة 5 كيلو جرامات من مخدر الهيروين بقصد الاتجار.

نجحت إدارة مكافحة المخدرات بالقاهرة بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بقطاع الأمن العام من ضبط المدعو/تامر.ب.إ- 38 سنة - عاطل - سبق اتهامه فى 4 قضايا آخرهم قضية "مخدرات"، والمحكوم عليه بعقوبة بالسجن 6 سنوات فى ذات القضية ، ومقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس ، وذلك فى كمين أعد لضبطه حال استقلاله سيارة ملاكى مستأجرة بدائرة قسم شرطة أول السلام ، وبحوزته (4,530 كيلو جراما من مخدر الهيروين ، ميزان حساس ، هاتف محمول ، مبلغ مالى) ، وبمواجهته اعترف بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الاتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة التى تولت التحقيقات.
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