ضبط عاطل بحوزته 5 كيلو هيروين بالقاهرة

تمكنت مديرية أمن القاهرة بالاشتراك مع قطاع الأمن العام من ضبط أحد العناصر الإجرامية بالقاهرة وبحوزته قرابة 5 كيلو جرامات من مخدر الهيروين بقصد الاتجار.



نجحت إدارة مكافحة المخدرات بالقاهرة بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بقطاع الأمن العام من ضبط المدعو/تامر.ب.إ- 38 سنة - عاطل - سبق اتهامه فى 4 قضايا آخرهم قضية "مخدرات"، والمحكوم عليه بعقوبة بالسجن 6 سنوات فى ذات القضية ، ومقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس ، وذلك فى كمين أعد لضبطه حال استقلاله سيارة ملاكى مستأجرة بدائرة قسم شرطة أول السلام ، وبحوزته (4,530 كيلو جراما من مخدر الهيروين ، ميزان حساس ، هاتف محمول ، مبلغ مالى) ، وبمواجهته اعترف بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الاتجار.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة التى تولت التحقيقات.

