ضبط عاطل بحوزته 5 كيلو هيروين بالقاهرة

تمكنت مديرية أمن القاهرة بالاشتراك مع قطاع الأمن العام من ضبط أحد العناصر الإجرامية بالقاهرة وبحوزته قرابة 5 كيلو جرامات من مخدر الهيروين بقصد الاتجار.
نجحت إدارة مكافحة المخدرات بالقاهرة بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بقطاع الأمن العام من ضبط المدعو/تامر.ب.إ- 38 سنة - عاطل - سبق اتهامه فى 4 قضايا آخرهم قضية "مخدرات"، والمحكوم عليه بعقوبة بالسجن 6 سنوات فى ذات القضية ، ومقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس ، وذلك فى كمين أعد لضبطه حال استقلاله سيارة ملاكى مستأجرة بدائرة قسم شرطة أول السلام ، وبحوزته (4,530 كيلو جراما من مخدر الهيروين ، ميزان حساس ، هاتف محمول ، مبلغ مالى) ، وبمواجهته اعترف بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الاتجار.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة التى تولت التحقيقات.
نجحت إدارة مكافحة المخدرات بالقاهرة بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بقطاع الأمن العام من ضبط المدعو/تامر.ب.إ- 38 سنة - عاطل - سبق اتهامه فى 4 قضايا آخرهم قضية "مخدرات"، والمحكوم عليه بعقوبة بالسجن 6 سنوات فى ذات القضية ، ومقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس ، وذلك فى كمين أعد لضبطه حال استقلاله سيارة ملاكى مستأجرة بدائرة قسم شرطة أول السلام ، وبحوزته (4,530 كيلو جراما من مخدر الهيروين ، ميزان حساس ، هاتف محمول ، مبلغ مالى) ، وبمواجهته اعترف بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الاتجار.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة التى تولت التحقيقات.