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حوادث

ضبط 4 أشقاء بحوزتهم تابوت أثرى وبداخله مومياء بالجيزة.. صور

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 11:07 ص
المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح
نجح قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار ومديرية أمن الجيزة من ضبط أربعة أشخاص لقيامهم بالإشتراك مع آخر بحيازة قطع تابوت يشتبه فى آثريته بداخله مومياء بالجيزة.

أكدت المعلومات والتحريات قيام المدعو/ نصر.إ.ع، 43 سنه "مزارع" ومقيم بدائرة مركز شرطة البدرشين (بالجيزة) بحيازة وإحراز بعض القطع الآثرية بمنزله بقصد الإتجار.

عقب تقنين الإجراءات تم إعداد مأمورية بمشاركة قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار ومديرية أمن الجيزة إستهدفت منزله تبين عدم تواجده وضبط أشقاؤه الثلاثة المدعو/على.إ.ع 43 سنه "مزارع" وله معلومات جنائية" والمدعو/ أحمد.إ.ع، 34 سنه مزارع ومحكوم عليه فى قضية "سرقة" والمدعو/عمر.إ.ع، 31 سنن "مزارع"ومحكوم عليه فى قضية"ضرب" والمدعو/محمد.س.ع، 37 سنه "مزارع "نجل عمه".

وبحوزتهم تابوت خشبى مكون من جزئين القاعدة والغطاء بداخلة مومياء، ويعلو غطاء التابوت بعض النقوش والكتابات الهيروغيلفية.

بمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار بالإشتراك مع المتهم الهارب.. بعرض التابوت على لجنة من هئية الآثار أفادت بأثريتهم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.
ضبط 4 أشقاء بحوزتهم تابوت أثرى وبداخله مومياء بالجيزة.. صور
ضبط 4 أشقاء بحوزتهم تابوت أثرى وبداخله مومياء بالجيزة.. صور
ضبط 4 أشقاء بحوزتهم تابوت أثرى وبداخله مومياء بالجيزة.. صور
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