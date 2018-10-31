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رياضة

الكاف عن مباراة الأهلى والترجي: نهائى الرعب على الأبواب

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 11:07 ص
صدى البلد
ياسمين تيسير
حرص الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" على الاحتفال بعيد الهالويين "الهلع" اليوم على طريقته الخاصة، واصفا المباراة المرتقبة بين الأهلى والترجى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، بنهائى الرعب.

وكتب الكاف عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر ":" إنه يوم الفزع .. ونهائي الرعب على الأبواب..هل أنتم جاهزون لليلة نهائي دوري الأبطال المرعبة؟ " .

ويذكر أن الأهلي يواجه الترجي التونسي يوم الجمعة المقبل باستاد برج العرب في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.
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