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برلمان

مايا مرسي من البرلمان: أفريقيا لديها اهتمام نسائي قوي

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 12:28 م
الدكتورة مايا مرسي
الدكتورة مايا مرسي
محمود فايد
قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن أفريقيا لديها اهتمام نسائي قوي، لاسيما مع تمثيل المرأة في المناصب التنفيذية والمقاعد البرلمانية؛ إضافة إلي تقلد المرأة رئاسة عدد من الدول الأفريقية.

جاء ذلك اجتماع لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اليوم مع مايا مرسى، رئيس المجلس القومي للمرأة، للوقوف على رؤية المجلس في تعزيز العلاقات المصرية الأفريقية، لاسيما فيما يتعلق بدعم دور المرأة الأفريقية.

وفيما يتعلق بالتمثيل البرلماني للمرأة الأفريقية، أشارت مايا، إلي أن دولتين أفريقتان وهما أثيوبيا وروندا تجاوز تمثيل المرأة فيهما 50% من المقاعد النيابية، مقابل 4 دول تعدي تمثيل المرأة فيها أكثر من 40%، و8 دول تتراوح نسبة المقاعد البرلمانية للمرأة من 30 – 39%، و20 دولة منهم مصر بنسب تتراوح بين 10- 19.9% وأخيرًا أقل من 10% دولتان.

ولفتت رئيس المجلس القومي للمرأة، إلي أن روندا من أعلى الدول في العالم من حيث تمثيل المرأة في مقاعد البرلمان، مشيرة إلي أن 35 دولة أفريقية لديها كوته في البرلمان مقابل 19 دولة بدون كوته.

وبالنسبة لتمثيل المرأة الأفريقية في الحكومة، قالت مايا مرسي إن اثيوبيا هي الدولة الوحيدة التي تعدي تمثيل المرأة فيها داخل الوزارات نسبة ال50%، مقابل دولة واحدة بنسب تتراوح من 40 % فأكثر، وبنسب تتراوح من “30 - 39%” 8 دول، وبنسب من “20- 29%” 15 دولة منها مصر، وبنسب من “10-19 %” 20 دولة، وأقل من 10% دولتان.

ونوهت رئيس القومي للمرأة، بأهمية اللجنة الوطنية في إطار عضوية مصر بالآلية الأفريقية لمراجعة الوزراء، والتي قرر رئيس مجلس الوزراء تشكيلها، لاسيما وأننا لم نكن متواجدين فيها منذ فترة، وهي لجنة تمثل شكل من أشكال مساندة الدول الأفريقية لبعضها البعض في الملفات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

وطالبت مايا مرسي، اللجنة بالاهتمام بالتجمعات الأفريقية المختلفة وليس الاتحاد الأفريقي فقط، ومنها مجموعه “77 والصين”، مشيرة إلي قيادة مصر الملف الاقتصادي للمرأه في المجموعه لأول مرة في التاريخ وخرجت بعدد من التوصيات الخاصة بتمكين المرأة.
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