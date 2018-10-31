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أخبار العالم

قرار عاجل من وزير العدل اللبناني بشأن مقال مسيء للأمير محمد بن سلمان

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 12:19 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم
وجه وزير العدل اللبناني، سليم جريصاتي، أمس الثلاثاء، النائب العام سمير حمود سندا، بتحريك دعوى قضائية ضد صحيفة "الديار" اللبنانية وذلك لنشرها مقالًا مسيئًا للمملكة العربية السعودية ولولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن "جريصاتي طلب تحريك الدعوى بموجب المادة 14 من قانون أصول المحاكمات الجزائية فى حق كل من كاتب المقال المنشور في عدد 30- 10- 2018 من صحيفة "الديار" والناشر والمدير المسئول".

وتابعت الوكالة: "وقد تم تحريك الدعوى ما تضمنه المقال المذكور من عبارات نابية وغير مألوفة في العمل الصحفي وتمس بولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان وتعكر صلات لبنان بالمملكة العربية السعودية، الامر الذي ينطبق عليه وصف الجرائم المنصوص عليها في المادتين 288 و 292 عقوبات".



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