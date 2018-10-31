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شاهد.. ميجان ماركل تفوز على الأمير هاري في رمي الأحذية

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 12:15 م
صدى البلد
شيماء مجدي
عرضت فضائية "روسيا اليوم" مقطع فيديو يظهر اشتراك الأمير هارى وزوجته ميجان ماركل في منافسة رمي الأحذية، والتى تغلبت فيه الأخيرة.

وشارك الأمير البريطاني هاري وزوجته ميجان دوقة ساسكس في منافسة لرمي الأحذية بمدينة أوكلاند النيوزيلندية، وتابع الأطفال بحماس مجريات اللعبة التي انتهت بفوز ميجان على زوجها.

وقاد كل من هاري وميجان فريقا من الأطفال في منافسة على رمي أحذية الشتاء المطاطية لأبعد مسافة ممكنة، إذ رمت زوجة الأمير الحذاء لمسافة أبعد بمتر من تلك التي رماها هاري.

وتشتهر اللعبة في بلدة تايهابي الريفية التي تقع على بعد 420 كيلومترا جنوبي أوكلاند، والتي تقيم مهرجانا سنويا لرمي الأحذية.
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شاهد.. ميجان ماركل تفوز على الأمير هاري في رمي الأحذية

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