روحاني يتحدى: لا نخشى عقوبات ترامب الجديدة في 4 نوفمبر

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، أن بلاده لا تخشى العقوبات الجديد التي ستفرضها عليها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 4 نوفمبر المقبل، مؤكدًا أن العديد من الدول ستقف إلى جانب طهران بعد فرض هذه العقوبات.





وقال روحاني في تصريحات نقلتها وكالة "إرنا" الإخبارية الإيرانية: "إيصال النفط الإيراني إلى الصفر لن يتحقق، و الولايات المتحدة غير قادرة على إيصاله إلى الصفر".





وتابع:"سوف نخرج من كل هذه الضغوط التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران".



