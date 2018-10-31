روحاني يتحدى: لا نخشى عقوبات ترامب الجديدة في 4 نوفمبر

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، أن بلاده لا تخشى العقوبات الجديد التي ستفرضها عليها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 4 نوفمبر المقبل، مؤكدًا أن العديد من الدول ستقف إلى جانب طهران بعد فرض هذه العقوبات.
وقال روحاني في تصريحات نقلتها وكالة "إرنا" الإخبارية الإيرانية: "إيصال النفط الإيراني إلى الصفر لن يتحقق، و الولايات المتحدة غير قادرة على إيصاله إلى الصفر".
وتابع:"سوف نخرج من كل هذه الضغوط التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران".
يذكر أن ترامب أعلن، مايو الماضي، خروج واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني، يث أعيدت إجراءات الحظر التي كانت متوقفة بعد تنفيذ الاتفاق النووي، الأولى بعد 90 يوما والثانية بعد 180 يوما من إعلان خروجه من الاتفاق.