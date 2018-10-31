روبرت باتينسون يتحدى برودة الطقس مع حبيبته سوكي في لندن.. صور

قضى النجم العالمي روبرت باتينسون سهرة مع حبيبته الممثلة البريطانية سوكي واترهاوس في العاصمة البريطانية لندن، وذلك بعد مرور أشهر على إعلان ارتباطهما.



وظهر باتيسنون مع واترهاوس وهما يتحديان برودة الطقس في بريطانيا بعد انتهاء السهرة في تمام الساعة الثانية ونصف فجرا.



جدير بالذكر، أن روبرت باتينسون كان مرتبطًا بالنجمة العالمية كريستين ستيورات التي شاركته في بطولة سلسلة افلام "Twilight"، ثم انفصلا بعد خيانتها له مع مخرج أمريكي.

