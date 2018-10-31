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فن

رانيا هاشم: وفاة والدي سببت لي أزمة.. ومعلمة العربي أنقذتني .. فيديو

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 10:49 م
صدى البلد
أحمد سالم
كشفت الإعلامية رانيا هاشم مقدمة برنامج مانشيت على قناة On E عن بداية شغفها بالإعلام منذ أن كانت طفلة تتخيل نفسها مقدمة برامج وتقرأ فقرات الصحف أمام المرآة في بيتها.

وقالت في ندوة حوارية بموقع صدى البلد إن صعوبات كثيرة واجهتها قبل الوصول إلى هدفها وتحقيق حلمها، حيث كانت تجد صعوبة في النطق السليم للعربية الفصحى وتجاوزت ذلك حتى أتقنتها.

أكثر ما أثر في الإعلامية رانيا هاشم - حسب قولها - وفاة والدها حيث ساءت نفسيتها وتراجع مستواها الدراسي قبل أن تتدخل "ميس امتنان" معلمة اللغة العربية التي تكن لها فضلا كبيرا لتعيدها إلى تفوقها الدراسي الذي اعتادت عليه.

وقالت ان تلك الواقعة علمتها كيف تمتلك إرادة ودوافع حقيقية لاستكمال تفوقها، معربة عن أملها أن يصبح جميع المدرسين المصريين مثل معلمتها التي أخذت بيدها نحو التفوق.
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