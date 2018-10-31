الأرصاد: استقرار حالة الطقس وتوقعات بسقوط أمطار على بعض المناطق.. فيديو

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس مستقرة، وتدور حول المعدل الطبيعى فى الفترة الجارية، لافتًا إلى أن درجات الحرارة تتراوح بين 28 درجة و30 درجة.



وأضاف عبد العال، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى، أن هناك استقرارا فى الأحوال الجوية فى شمال البلاد، بينما هناك فرص لسقوط الأمطار على جنوب البلاد وحلايب وشلاتين وجنوب البحر الأحمر.



وأوضح أنه لا يوجد أى نشاط للرياح على محافظات الجمهورية، مفيدًا بأن هناك فرص كبيرة لتكون الشبورة المائية فى الصباح الباكر طوال فترة الخريف والشتاء.