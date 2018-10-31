انطلاق فعاليات اليوم الثاني للكروس فيت ببورسعيد

شهدت المدينة الشبابية ببورسعيد انطلاق فعاليات اليوم الثاني للقاء الأول لرياضة للكروس فيت "crossfit" لطلبة وطالبات كليات التربية الرياضية، والتي تنظمه الإدارة العامة للنشاط الرياضي الطلابي بالإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة وبالتعاون مع وزارة التعليم العالي متمثلًا في الاتحاد الرياضي للجامعات، خلال الفترة من 29 أكتوبر وحتى 1 نوفمبر 2018، بمشاركة 330 طالب وطالبة من 33 كلية علي مستوى الجمهورية، بالمدينة الشبابية ببورسعيد.



تنفذ مسابقات اليوم الثاني بنظام مسابقة الفرق حيث تقوم كل كلية بترشيح 4 لاعبين للمشاركة حيث تتكون المسابقة من 5 محطات، المحطة الاولي الجري الزجزاجي بين الاقماع مع حمل الكرة الطبية، المحطة الثانية الوثب بالقدمين علي “box jump” امامي وجانبي، تمرين العقلة، المحطة الثالثة اسكوات بالكاتل بل، المحطة الرابعة طعن أمامي مع حمل البار، تحريك الحبل المحطة الخامسة تحريك الكاوتش ،قفز الحواجز.



الجدير بالذكر أن فعاليات اليوم الأول شهدت مسابقة الفردي حيث تم تصعيد العشرة الأوائل للنهائيات لتحديد بطل رياضة الكروس فيت على مستوى الجامعات 2018.



يذكر أن الكليات المشاركة في اللقاء 33 كلية على مستوى الجمهورية وهي "الزقازيق بنين، الجزيرة بنات، الإسكندرية بنات، بنها بنين، دمياط بنين، المنصورة بنين / بنات، اسوان بنين /بنات، المنوفية بنين / بنات، الوادي الجديد بنين / بنات ،كفر الشيخ بنين / بنات ،جنوب الوادي بنين / بنات ،بورسعيد بنين / بنات ،سوهاج بنين / بنات ،المنيا بنين / بنات ،العريش بنين / بنات ،أسيوط بنين / بنات ،بني سويف بنين / بنات ،الفيوم بنيت / بنات ،الازهر بنين / بنات ،