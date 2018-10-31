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رياضة

قرار عاجل من وادى دجلة قبل مواجهة الزمالك بالدورى الممتاز

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 05:00 م
صدى البلد
محمد رشاد - عمرو الحلوانى
قرر مسئولو نادى وادى دجلة ، طرح تذاكر بالمجان لأعضاء الجمعية العمومية بالنادى، من أجل حضور مباراة الفريق أمام الزمالك المقرر إقامتها غدا الخميس، بملعب بتروسبورت فى إطار لقاءات الجولة الثانية عشرة من منافسات الدورى الممتاز .

وجاء قرار إدارة وادى دجلة ، فى ظل حرصها على وجود اكبر عدد من الحضور الجماهيرى فى مباراة الزمالك التى تعد مهمة للغاية للفريق فى مسابقة الدورى الممتاز .

ويسعى الفريق الدجلاوى، بقيادة مدربه اليونانى تاكيس جونيس إلى تحقيق أفضل استعداد ممكن قبل مواجهة الزمالك من أجل الفوز بالمباراة والسير بخطى ثابتة نحو المزيد من النتائج الجيدة .

وكانت تدريبات وادى دجلة شهدت تركيزا كبيرا من جانب الجهاز الفنى واللاعبين من أجل الفوز بالمباراة، خاصة إنها ستقام أمام أحد الأندية القوية فى مصر.
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