قرار عاجل من وادى دجلة قبل مواجهة الزمالك بالدورى الممتاز

قرر مسئولو نادى وادى دجلة ، طرح تذاكر بالمجان لأعضاء الجمعية العمومية بالنادى، من أجل حضور مباراة الفريق أمام الزمالك المقرر إقامتها غدا الخميس، بملعب بتروسبورت فى إطار لقاءات الجولة الثانية عشرة من منافسات الدورى الممتاز .



وجاء قرار إدارة وادى دجلة ، فى ظل حرصها على وجود اكبر عدد من الحضور الجماهيرى فى مباراة الزمالك التى تعد مهمة للغاية للفريق فى مسابقة الدورى الممتاز .



ويسعى الفريق الدجلاوى، بقيادة مدربه اليونانى تاكيس جونيس إلى تحقيق أفضل استعداد ممكن قبل مواجهة الزمالك من أجل الفوز بالمباراة والسير بخطى ثابتة نحو المزيد من النتائج الجيدة .



وكانت تدريبات وادى دجلة شهدت تركيزا كبيرا من جانب الجهاز الفنى واللاعبين من أجل الفوز بالمباراة، خاصة إنها ستقام أمام أحد الأندية القوية فى مصر.