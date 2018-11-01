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برلمان

المحافظين: سنطرح ورقة نماذج المحاكاة وتفعيلها في منتدى شباب العالم

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 08:35 ص
محمد أمين نائب رئيس
محمد أمين نائب رئيس حزب المحافظين لشئون الشباب
معتز الخصوصى
قال محمد أمين نائب رئيس حزب المحافظين لشئون الشباب وممثل الحزب فى تنسيقية شباب الأحزاب أنه سيشارك فى منتدى شباب العالم المقرر انعقاده بشرم الشيخ من يوم 3 نوفمبر حتى 6 نوفمبر، مشيرا إلى أن الحزب سيطرح عدد من الملفات فى المنتدى منها الأفكار المتعلقة بنماذج المحاكاة فى دول العالم وتفعيلها ودورها وأثرها.

كما أشار أمين فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الحزب سيطرح أيضا خلال المنتدى ورقة خاصة بريادة الأعمال ، بالإضافة إلى مناقشة دور الفن والقوى الناعمة فى مواجهة التطرف والإرهاب الفكرى.

وأشار نائب رئيس حزب المحافظين لشئون الشباب وممثل الحزب فى تنسيقية شباب الأحزاب إلى أننا كحزب ندعم تجربة منتدى شباب العالم، ونعمل على توصيل أفكارنا من خلال هذه المنصة الدولية ، بحيث تظهر فيها مصر كلاعب إقليمى من خلال الحوار وتبادل الخبرات بين شباب الأحزاب على مستوى العالم.
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