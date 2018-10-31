هل المهدي المنتظر شخص حقيقي سيظهر يوما؟.. فيديو

ورد سؤال للدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق من سائل يقول" هل المهدي المنتظر شخص حقيقي سيظهر يوما ما".



أجاب المفتي السابق، أنه عند أهل السنة اسمه الإمام المهدي، وكلمة المنتظر وردت من الشيعة لأنهم يرون أن الامام محمد العسكري من أولاد سيدنا علي سيرجع آخر الزمان وسموه المهدي المنتظر.



وأضاف: "علماء أهل السنة قالوا إنه عندما يظهر الإمام المهدي سيكون هناك علامة أن يلقي الله بمحبته في قلوب الناس، لن يتشاجر معه أحد، يوحد العرب ويحبه كل الناس".