انهيار منة تيسير في البكاء بعزاء والدها.. صور

انهارت الفنانة منة بدر تيسير فى البكاء وذلك بعزاء والدها الراحل بدر تيسير الذى أقيم اليوم فى مسجد الحامدية الشاذلية.





وحرص عدد كبير من الفنانين على تقديم واجب العزاء منهم الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، ومحمود حميدة، والمنتج حسام شعبان، ورشوان توفيق، وسامح الصريطي ، والمخرج محمد عبد العزيز، وسهير شلبي، والدكتور عاطف عوض، وصلاح عبد الله، وفاء عامر، وصابرين، والمخرج أحمد صقر.



