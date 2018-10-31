أمطار غزيرة تداهم وادي الجمال ومرسى علم.. وبرق ورعد على البحر الأحمر

تعرضت عدة مناطق متفرقة من قرى مرسى علم جنوب البحر الاحمر لأمطار غزيرة مصحوبة بالبرق والرعد بالاضافة إلى ظهور كميات كبيرة من السحب المنخفضة، حيث شهدت منطقة وادى الجمال أمطارا غزيرة فيما شهدت مدينة مرسى علم أمطارا متوسطة.



وأعلن مسئولو المدينة رفع حالة الطوارئ إلى درجة الاستعداد القصوى، تحسبا لاستمرار هطول الأمطار.



وشهدت مدينتا حلايب وشلاتين فى الساعات الأولى من صباح اليوم، هطول أمطار تسببت فى تجمعات مياه بمختلف مناطق الأودية داخل المدينتين.

