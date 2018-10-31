ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

أمطار غزيرة تداهم وادي الجمال ومرسى علم.. وبرق ورعد على البحر الأحمر

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 11:20 م
امطار غزيرة
امطار غزيرة
إبراهيم جادالله
تعرضت عدة مناطق متفرقة من قرى مرسى علم جنوب البحر الاحمر لأمطار غزيرة مصحوبة بالبرق والرعد بالاضافة إلى ظهور كميات كبيرة من السحب المنخفضة، حيث شهدت منطقة وادى الجمال أمطارا غزيرة فيما شهدت مدينة مرسى علم أمطارا متوسطة.

وأعلن مسئولو المدينة رفع حالة الطوارئ إلى درجة الاستعداد القصوى، تحسبا لاستمرار هطول الأمطار.

وشهدت مدينتا حلايب وشلاتين فى الساعات الأولى من صباح اليوم، هطول أمطار تسببت فى تجمعات مياه بمختلف مناطق الأودية داخل المدينتين.
loading...

ترشيحاتنا

كشف لغز مقتل سويدي بالشيخ زايد.. خالة زوجته وصديقاها مزقوه لسرقته وعثروا على ألف جنيه فقط

قصة اغتيال أنديرا غاندي .. خانها حراسها وقتلوها بـ 30 رصاصة

عضو مجلس إدارة المصري يفتح النار على حسام وإبراهيم حسن بعد الرحيل لبيراميدز

حلبية يفجر مفاجأة مدوية بشأن رحيل التوأم عن النادي المصري

الرفق بالحيوان تكشف الموقف القانوني من واقعة التحرش بـ قرد فى الدقهلية

أسعار عمرة المولد النبوى 1440

ترامب يهاجم رئيس مجلس النواب الأمريكي بسبب منح الجنسية إلى مواليد الأجانب

نجلة حسام حسن تكشف تفاصيل مثيرة عن رحيل التؤأم من المصري

تعليق صادم لـ مصطفى يونس عن علاقته بالاهلي عقب توليه إدارة الكرة بالمصري

تعرف على سبب انفعال أحمد موسى بشدة على الهواء.. فيديو

رئيس FIFA يطالب أمير قطر بتنظيم مونديال 2022 بالاشتراك مع دول المقاطعة العربية

فلوس الجبلاية .. رقم خيالي لـ كوبر.. و26 مليون جنيه فائضا وأرباحا لفروق العملة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بلقيس تخطف الأنظار بفستان أحمر.. صور

وزير الشباب والرياضة يلتقي أبناء الجالية المصرية في دبي..صور

المدينة الشبابية ببورسعيد تشهد ختام فعاليات crossfit لطلاب الجامعات

شاهد.. روجينا تتألق بالكاجوال في أحدث جلسة تصوير

صدمة جمهور ياسمين صبرى بسبب فستان أحمر.. صور

فيديو

نقيب الزبالين: بداية يناير موعد القضاء على القمامة بالشوارع..فيديو
قصة مغنية إيرلندية شهيرة أسلمت وغيرت اسمها لـ شهداء.. فيديو
الماكياج مش حرام .. دعاء فاروق ترد على فتوى شيخ أبكاها..فيديو
أحمد موسى عن اقتحام فصل للبنات في شبرا: هما دول شباب الفيسبوك.. فيديو
أميرة نسيم تكشف السر وراء برنامجها انت الحكاية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟