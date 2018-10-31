بهدف +90.. ميلان يفوز على جنوى في الكالتشيو.. فيديو

حقق فريق ميلان الفوز علي جنوي بهدفين لهدف اليوم الأربعاء، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "سان سيرو"، فى اللقاء المؤجل من الجولة الأولى من الدوري الإيطالي.



وتقدم سوسو في الدقيقة 4 بعد تسديدة من خارج منطقة الجزاء ليعود بعدها جنوي التعادل بعد هدف رومانيولي في مرمى فريقه.



وفي الشوط الثاني واصل ميلان الضغط المتواصل سعيًا لتحقيق هدف الفوز لحرز المدافع رومانيولي هدف للفوز للروسونيري بعد خطأ فادح للحارس رادو ليسكنها رومانيولي بردة فعل سريعة في الوقت القاتل من المباراة.



وبهذا الفوز رفع ميلان رصيده الي 18 نقطة في المركز الرابع بعد إتمام العشر جولات .