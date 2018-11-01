فوز باهت لبدلاء برشلونة على ليونيسا في كأس الملك

حقق برشلونة فوزا صعبا على مضيفه كولتورال ليونيسا، الذي يلعب في دوري الدرجة الثالثة، بنتيجة (1-0) في ذهاب دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا.



أحرز المدافع الفرنسي كليمنت لينجليت، هدف المباراة الوحيد، في الدقيقة 91، من ضربة رأسية.



واستبعد إرنيستو فالفيردي، مدرب الفريق الكاتالوني، لاعبيه الأساسيين، واعتمد على مجموعة من اللاعبين الشباب، بجانب الذين لا يشاركون بصفة مستمرة.



بدأ اللقاء باستحواذ دون خطورة من جانب لاعبي البلوجرانا، الذين لم يستفيدوا بالشكل الكامل من سرعات الجناحين مالكوم دي أوليفيرا وعثمان ديمبلي، نظرا للتنظيم الدفاعي المميز لفريق ليونيسا.



حاول برشلونة افتتاح النتيجة في الدقائق الأولى من اللقاء مستغلا خطأ تمريرة مدافع الخصم، ولكن جاءت تسديدة ديمبلي بعيدة عن المرمى.



ترك ليونيسا الكرة تماما للضيوف وظل محافظا على تماسكه الدفاعي، على أمل أن تسنح له الفرص، من أخطاء لاعبي برشلونة، فيما لم يجد الأخير أي فرصة حقيقية للإعلان عن نفسه هجوميا، في ظل غياب الأعمدة الأساسية بالفريق.