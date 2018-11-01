محاضرة فنية من كارتيرون للاعبين قبل مران الأهلي الرئيسي.. اليوم

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الرئيسي، في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن ختام الاستعدادات لمباراة الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، والمحدد لها التاسعة مساء غدٍ الجمعة.



وتناول لاعبو الفريق، وجبة الغداء، داخل فندق الإقامة بالإسكندرية، وذلك عقب حضور محاضرة فنية عن مباراة الغد.



وسمح الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، للاعبين، بالحصول على راحة في غرف الإقامة حتى موعد المران.



