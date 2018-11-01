مدافع ليفربول يكشف سر علاقته بـ محمد صلاح

كشف ديان لوفرين لاعب ليفربول الإنجليزي والمنتخب الكرواتي، عن سر علاقته القوية مع المصري محمد صلاح، جناح الريدز ومنتخب مصر.



وقال لوفرين في تصريحات نشرتها صحيفة "ليفربول إيكو": "منذ اليوم الأول لصلاح في ليفربول شعرنا بهذه العلاقة، كنا نتحدث كثيرًا ، كنا نتحدث عن أشياء خاصة ولدينا خلفية مماثلة، حياة صعبة من البداية".



وأضاف: "لم يكن من السهل أن ينمو صلاح حيث كان في مصر دون أي شيء، وكان لدي شيء مماثل في كرواتيا مع الحرب والعودة إلى ألمانيا".



وأضاف لاعب الريدز: "صلاح لديه طبيعة جيدة، تراه وهو يتحدث وطريقة تفكيره، نحن صديقان مقربان جدًا من بعضنا، نتناول القهوة معًا ونتبادل النكات".



وعن رأيه في أفضل مدافع بالعالم قال: "فان دايك هو الأفضل حاليًا، لقد قمنا بموسم رائع أنا وهو في الدفاع لقد وصلنا الي نهائي دوري الأبطال" .



