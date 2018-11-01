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الجيش اليمني: تفصلنا 10 كيلو مترات عن تحرير ميناء الحديدة.. فيديو

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 04:59 م
صدى البلد
شيماء مجدي
أكد العميد عبده مجلى الناطق باسم الجيش اليمنى، أنه سيتم تحرير مدينة وميناء الحديدة بالكامل قريبًا، موضحًا ان بين الجيش اليمنى وميناء الحديدة 10 كيلو مترات.

وأضاف "مجلى" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أنه تم تحويل ميناء الحديدة إلى وكر للإرهابيين لتنفيذ العمليات الإجرامية بالبحر الأحمر، وكذلك تم تحويله إلى مجمع للأسلحة المميتة للشعب اليمنى.

وأوضح " الناطق باسم الجيش اليمنى" أنه تم إحكام السيطرة على بعض مدن اليمن، لافتًا إلى أن هناك عدة موانئ باليمن يتم من خلالها إرسال المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها بعد السيطرة على الميناء.
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