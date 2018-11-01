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ثقافة

أولادنا لفنون ذوي القدرات يشاركون في مهرجان الأفروصيني.. صور

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 05:05 م
مهرجان الفنون والفلكلور
مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني
فى إطار فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني برئاسة سهير عبد القادر شاركت مؤسسة أولادنا لفنون ذوى القدرات في عروض المهرجان حيث قدمت كل من هديل ماجد وخالد عمار وفيفيان انطوان مجموعة من الأغاني.. وقدم فريق المؤسسة عددا من الاستعراضات.

وشارك أبناء مدارس مصر للغات ( قسم ماجدة موسى لذوى الاحتياجات الخاصة ) باسكتش( الحبيب المجهول ) بأداء الابناء: على عبد المنعم فى دور شكوكو. ومحمد عبد الحليم فى دور اللبنانى. ومحمد هدايت في دور الموظف. وعبد الرحمن على فى دور إسماعيل يس. ويمنى عادل فى دور ليلى مراد.
يذكر أن الدورة الثالثة من مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني إفتتحت فعالياتها يوم السبت الماضي والموافق ٢٧ أكتوبر وتستمر حتي الثالث من نوفمبر..
المهرجان تقيمه وزارة السياحة وهيئة التنشيط السياحي برعاية عدد من الوزراء والمؤسسات منها وزارة الشباب والرياضة ووزارة الثقافة ووزارة الخارجية وسفارات الدول المشاركة واكاديمية الفنون.
أولادنا لفنون ذوي القدرات يشاركون في مهرجان الأفروصيني.. صور
أولادنا لفنون ذوي القدرات يشاركون في مهرجان الأفروصيني.. صور
أولادنا لفنون ذوي القدرات يشاركون في مهرجان الأفروصيني.. صور
أولادنا لفنون ذوي القدرات يشاركون في مهرجان الأفروصيني.. صور
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