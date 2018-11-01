هاني عازر يعود من ألمانيا للمشاركة في منتدى شباب العالم

وصل مطار القاهرة الدولى، اليوم الخميس، المهندس هاني عازر، عضو المجلس الاستشاري الرئاسي، قادما من ألمانيا، للمشاركة في منتدى شباب العالم المقرر انعقاده فى مدينة شرم الشيخ فى الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر الجاري.



وقالت مصادر بالمطار، إنه تم استقبال المهندس هاني عازر، في مبنى الركاب 3 بمطار القاهرة، من خلال صالة الاستقبال المعدة لضيوف العالم المشاركين في هذا الحدث العالمي، مشيرة إلى أنه غادر مطار القاهرة متوجها إلى مدينة شرم الشيخ فور وصوله على متن الطائرة المصرية المتجهة إلى هناك.



وتشهد مدينة شرم الشيخ استعدادات مكثفة لانطلاق منتدى شباب العالم في الثالث من شهر نوفمبر المقبل في حضور ما لا يقل عن 5 آلاف مشارك من مختلف دول العالم.



وشهد مطاري القاهرة وشرم الشيخ ، في إطار هذه الاستعدادات، انتشارا مكثفا للدعاية الخاصة بالمنتدى والتعريف بأهدافه، وفرق من العلاقات العامة تستقبل الضيوف المشاركين.



ويشهد منتدى شباب العالم هذا العام جلسات مكثفة تصل إلى ما يقرب من 20 جلسة تتناول مختلف المجالات والقضايا التي يتشارك فيها شباب العالم من مختلف الثقافات.