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رياضة

كارتيرون: جاهزون للنهائي.. والترجي استحق الصعود لمواجهتنا

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 06:36 م
صدى البلد
عبد الحكيم ابو علم
أكد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على صعوبة مواجهة الترجي التونسي المقرر لها مساء غدٍ، الجمعة، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

أضاف كارتيرون، في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الأهلي والترجي التونسي، أن الترجي منافس قوي جدًا واستحق الوصول إلى المباراة النهائية، حيث قدم أداءً قويًا على مدار مشوار البطولة، وذلك بغض النظر عن اهتزاز نتائجه محليًا.

وأوضح أن الفريق التونسي يمتلك مجموعة جيدة من اللاعبين في جميع الخطوط، ويقوده مدرب شاب يمتلك طموحًا وموهبة كبيرة، وهو أمر يزيد من صعوبة لقاء الغد.

وأشار كارتيرون، إلى أن لقاء النهائي ينقسم إلى شوطين. الأول، في برج العرب بالإسكندرية غدًا الجمعة، والآخر، في تونس يوم ٩ نوفمبر الجاري. ولدينا طموحات كبيرة لتحقيق نتيجة جيدة تقودنا إلى التتويج باللقب الإفريقي.
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