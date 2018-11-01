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ديني

هل يجوز الزواج بـ ملحدة أو بوذية.. خالد الجندي يجيب.. فيديو

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 06:51 م
صدى البلد
محمد شحتة
قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه لا يجوز إطلاقا زواج الرجل بمشركة أو زواج المسلمة من مشرك.

واستشهد الجندي، فى لقائه على فضائية "دى ام سى"، بقوله تعالى (وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ ۚ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ).

وأشار إلى أنه لا يجوز هذا الزواج سواء أكان المشرك من نفس الجنسية أو غيرها، منوها أنه يجوز الزواج من المسيحية أو اليهودية ولكن لا يجوز للبوذيات أو السيخيات أو ما شابه.
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