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أخبار العالم

ولي العهد السعودى يلتقي في الرياض مع وفد مسيحي أمريكي

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 07:56 م
محمد بن سلمان
محمد بن سلمان
أ ش أ
التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في الرياض اليوم الخميس وفدا من القيادات المسيحية الإنجيلية الأمريكية الذي يزور المملكة حاليا ضمن جولة في المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أنه جرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية بذل الجهود المشتركة بما يعزز التعايش والتسامح ومكافحة التطرف والإرهاب.

حضر اللقاء الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة، والأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد العيسى، ووزير الخارجية عادل الجبير.
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