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شاهد.. مقطع فيديو يثبت دعم أردوغان لتنظيم داعش الإرهابي

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 08:34 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
عرض الإعلامي محمد موسى، مقطع فيديو لضباط بالجيش التركي بصحبة أمراء داعش على الحدود السورية التركية.

وأشار "موسى"، خلال برنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "إل تي سي"، مساء الخميس، إلى النظام التركي يتفنن في الانتقام من النظام السوري بقيادة الرئيس السوري بشار الأسد، مضيفا أن مقطع الفيديو يؤكد بشكل قاطع دعم الموالين للرئيس أردوغان بالجيش التركي للتنظيمات الإرهابية، ويوضح إتصال قيادات المخابرات التركية والجيش التركي بأمراء داعش علي حدود مدينة عفرين السورية المحتلة.

وأضاف أن من يظهروا بالفيديو هم من كبار علماء الحزب الحاكم في تركيا وتم تعينهم من قبل الاستخبارات التركيه والقطرية وموجودين في كل المدن التركية ويوجد لديهم مراكز لتعليم التحريض على ما يسمونه الجهاد ولديهم مراكز تجنيد شباب من اجل الجهاد وكل ذلك لتحقيق حلم الدوله العثمانيه والنهج العثماني.

وتساءل "موسى"، "فين المجتمع الدولي من كل هذا ألا يستوجب ذلك محاكمة هذا الإرهابي أردوغان هو وتابعه تميم .. آلا يستوجب ذلك محاكمتهما بتهمة جرائم الحرب .. ولعل ما يفعله أردوغان في مواطني عفرين بسوريا من قتله للنساء والأطفال بالطيران وبالمدفعية جريمة حرب متكاملة الأركان.

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