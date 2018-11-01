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رياضة

محمد صلاح في التشكيل المثالي لشهر أكتوبر بـ البريميرليج

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 09:51 م
صدى البلد
أحمد هاني
تواجد محمد صلاح جناح منتخب مصر ونجم نادى ليفربول ، في التشكيل المثالي لشهر أكتوبر الماضي بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد التشكيل كذلك تواجد ثلاثة لاعبين من فريق برايتون مثلهم من تشيلسي، ولاعب واحد من مانشستر سيتي، بالإضافة إلى بورنموث، وآرسنال وكذلك واتفورد.

وجاء التشكيل كتالي:

حراسة المرمى: رايان (برايتون).

خط الدفاع: أدم ماسينا (واتفورد)، أنطونيو روديجر (تشيلسي)، شين دافي (برايتون)، برونو سالتور (برايتون).

خط الوسط: فرناندينيو (مانشستر سيتي)، روس باركلي (تشيلسي)، ويليان (تشيلسي).

خط الهجوم: بير إيمريك أوباميانج (آرسنال)، ويلسون (بورنموث)، محمد صلاح (ليفربول).

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