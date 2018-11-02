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محمد دياب: وصلت لمجال الغناء بالصدفة البحتة..فيديو

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 01:38 ص
صدى البلد
حمزة شعيب
أكد المطرب محمد دياب، إن كل شىء فعله فى حياته لم يعرف قبلها بقدرته عليه، موضحًا أنه وصل لمجال الغناء بالصدفة البحتة، مردفًا: "أنا ما اكتشفتش إنى بعرف أغنى أنا اتزقيت".

وأضاف، خلال حواره مع الفنان هشام عباس مقدم برنامج "شريط كوكتيل"، والمذاع على عبر قناة "الحياة"، أنه كان يغنى فى نطاق ضيق مع أصدقائه فى المدرسة، مشيرًا إلى أنه كان يميل للغناء وحفظ الأغانى.

ونوه "دياب"، إلى أن أكثر أغنية كان يحبها، أغنية "رصيف نمرة خمسة"، للفنان عمرو دياب.
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