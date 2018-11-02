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أخبار العالم

رئيس الوزراء الكندي في معضلة قبل الانتخابات التشريعية بسبب الخلاف مع السعودية

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 03:20 ص
صدى البلد
حسن محرم
كشفت وكالة "رويترز" الإخبارية أن رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو يجد نفسه في معضلة كبيرة قبيل الانتخابات التشريعية، بسبب الموقف تجاه الخلاف مع السعودية.

وبحسب الوكالة، فإن ترودو في معضلة مع اقتراب الانتخابات، تتمثل في الاختيار بين اتخاذ إجراءات ضد السعودية، التي تتوتر العلاقات بين البلدين مؤخرا، وبين الحفاظ على وظائف اليمنيين لاسيما صفقة السلاح الموقعة بين البلدين بقيمة 13 مليار دولار.

وأشارت الوكالة إلى أنه على الرغم من أن ترودو يرى أن هناك معضلة في إلغاء صفقة الأسلحة مع السعودية والتي تكفل 3000 وظيفة في مدينة لندن بمقاطعة أونتاريو، وهي مركز صناعي يرجح أن يكون أحدى ساحات معركة الانتخابات الفيدرالية الكندية التي ستجرى العام المقبل.

ويثير النقاش بشأن الصفقة قلق أعضاء الحزب الليبرالي الحاكم في كندا الذي يتزعمه ترودو وبينهم بيتر فراجيسكاتوس النائب عن دائرة لندن نورث سنتر في البرلمان.

وحذر فراجيسكاتوس من إلغاء هذه الصفقة، موضحا:" وظائف كثيرة تتعلق بهذا العقد"، مشيرا إلى أن ترودو يفهم جيدا التحديات التي تواجهها المدينة التي ستنفذ الصفقة.
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