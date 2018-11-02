أهالى أنشاص الرمل بالشرقية يشيعون جثمان شهيد لقمة العيش

شيع العشرات من أهالى قرية أنشاص الرمل التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، جثمان "منصور نبيل الفوال" لمثواه الأخير بمقابر العائلة، والذى لقي مصرعه اثر سقوطه من سقالة أثناء العمل بمصنع تحت الانشاء بالعاشر من رمضان، وأطلق عليه الأهالى "شهيد لقمة العيش".



وكان اللواء عبدالله خليفة مدير أمن الشرقية، تلقي إخطارًا من، اللواء محمد والى مدير المباحث الجنائية، يفيد بسقوط سقالة تحمل 3 عمال بمصنع تحت الإنشاء بمدينة العاشر من رمضان، ما أسفر عن مصرع "منصور نبيل الفوال"، واصابة "إبراهيم أبوسريع" وطفل، وجميعهم مقيمين أنشاص الرمل التابعة لمركز بلبيس.



وتم نقل المصابين لمستشفي بلبيس المركزى، والتحفظ على الجثة بمستشفى التأمين الصحى بالعاشر من رمضان تحت تصرف النيابة العامة التى تولت التحقيقات، وصرحت بدفن الجثة.