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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 2-11-2018 والقنوات الناقلة

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 09:37 ص
صدى البلد
عبدالله هشام
تقام اليوم الجمعة 2/11/2018 ، مباريات قوية في عدد من ملاعب العالم وتتجه الأنظار إلى استاد ببرج العرب حيث تقام مواجهة شرسة بين الأهلي المصري ومنافسة الترجي التونسي في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويستعرض صدى البلد، أهم مباريات اليوم في كل الدوريات :-

نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا

الأهلي المصري vs الترجي التونسي "الساعة التاسعة مساء " beIN SPORTS HD 1

الدوري الإيطالي
نابولي vs إمبولي "التاسعة والنصف" beIN SPORTS HD 4

الدوري الألماني
شتوتجارت vs آينتراخت فرانكفورت "التاسعة والنصف" beIN SPORTS HD 5

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان vs ليل "العاشرة الا ربع " beIN SPORTS HD 6

الدوري الإنجليزي قسم الثاني
أستون فيلا"أحمد المحمدي" vs بولتون واندررز "العاشرة الا ربع "

الدوري المصري "On Sport HD "
الداخلية vs طلائع الجيش "الساعة الثالثة إلا ربع عصرا "

الجونة vs إنبي "الثالثة والنصف عصرا "

الإنتاج الحربي vs سموحة "الخامسة والنصف عصرا"

بيراميدز vs الاتحاد السكندري "الخامسة والنصف عصرا"
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ما توقعاتك لمباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نهائي أبطال أفريقيا ؟